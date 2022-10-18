根據一份最新出爐的國會議員財產申報文件，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫上個月賠錢賣出晶片大廠美光科技和輝達（Nvidia）的「買權」（Call Option），這部分交易的虧損超過75萬美元。

根據日期為上周五的報告，裴洛西揭露其丈夫、金融家保羅．裴洛西（Paul Pelosi）出售2021年12月購買的美光買權，虧損39萬2,575美元，出售2021年7月購買的輝達買權，虧損36萬1,476美元。

這一份定期公開的透明度報告亦顯示保羅．裴洛西行使200口買權，以200萬美元購買谷歌母公司Alphabet的股票，同時允許迪士尼的買權以虧損13萬2,824美元到期。

該交易報告指出，所有這些交易事件都發生在9月16日。

保羅．裴洛西頻繁地進出許多熱門股，如蘋果、微軟等科技公司。根據2012年通過的一項法規，議員們利用在國會工作取得的信息謀求個人利益是非法行為。該法律規定他們本人或家庭成員進行股票交易的45天內披露相關資訊。