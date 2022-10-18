高雄市交通局在今年10月間，新增桃源區族語到站廣播，目前市內原鄉共12條路線提供原鄉到站廣播服務。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄山區有布農族、卡那卡那富族等多元族群部落，族語錯縱複雜，為營造原鄉地區公車族語友善環境，高雄市交通局月前在原鄉茂林、那瑪夏增設原住民族語到站廣播服務，方便原住民長者搭乘，也可讓到此地的遊客能更加認識當地族語及文化；10月間完成桃源區族語到站廣播，市內3區共有12條路線將提供廣播服務。

交通局表示，高雄市公車到站廣播有國語、英語、台語、客語等4種語言，為了因應當地原住民部落要求以及宣傳當地文化，將台語、客語替換成當地族語，因路線有到市內醫院，也方便部落的長者聽聞熟悉的族語，搭乘公車前往市內醫院就醫。

交通局指出，10月新增族語到站廣播為H11(桃源-長庚)、H11A(寶來-長庚)、H12(桃源-高醫)、H11區間車(梅山口-桃源)、H11區間車(六龜-梅山口)、H11區間車(六龜-寶來)、8029等7條路線，再加上月前設置的H21(那瑪夏-高醫)、H22(那瑪夏-長庚)、H22區間車(那瑪夏-甲仙)、H22區間車(那瑪夏-旗山)、H31(多納-旗山)，總共有12條行經三個原鄉地區公車路線都有族語播報。

族語的站名播報受到原住民、遊客的喜愛與好評，搭乘公車的原住民朋友表示「感覺公車與部落融為一體了，很有新鮮感」。桃源區遊客林小姐表示「雖然聽不懂族語，但覺得很有特色」。

交通局長張淑娟指出，交通局與原民會及茂林、那瑪夏及桃源區公所合作，行經茂林區、那瑪夏區的公車都會依照當地原住民部落分布，用相應族語到站廣播；本次桃源區站播錄製布農族和拉阿魯哇族等2種族語，完成優化原鄉地區公車服務，讓原住民長輩更方便搭乘。