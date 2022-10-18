伴隨著2022年內A股、港股指數紛紛下跌，統計至今已讓A股、港股年度實施庫藏股的金額創下歷史新高。具體看到A股上市公司共回購1510次，涉及上市公司1100家、金額規模1589億元人民幣，相比去年同期成長85.5％。

分行業來看，A股年初至今回購金額前三的行業分別為家用電器、醫藥生物、電子，發布實施庫藏股計畫公司數量最多的前三個行業，則分別為醫藥生物、電子、電腦。

同時今年港股實施庫藏股的回購金額也創歷史新高。統計至16日，港股實施庫藏股公司為212家、金額為737億港元。相比2021年全年，僅有188家公司、總金額為380.68億港元。

今年以來A股市場「跌跌不休」，統計至10月17日，上證指數跌15.24％、深圳綜指跌21.04％，恒生指數跌幅為29％，進而導致上市公司大舉實施庫藏股來拉抬自家股價，尤其10月14日A股庫藏股新規發佈後，更引來紛紛出手回購股票。僅15、16日週末2天，據Wind資料顯示就有超過15家上市公司發佈實施庫藏股的相關公告。

根據經濟觀察網引述多家券商認為，庫藏股政策的鬆綁釋放積極的維穩訊號，讓回購、增持的門檻降低將引導更多公司參與，並有助於增強市場信心。