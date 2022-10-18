台灣民意基金會今天公布台灣人的政黨支持傾向最新民調，支持民進黨33.5％、18.6％國民黨、15.8％民眾黨；與上個月相比，民進黨與國民黨兩大黨明顯回升，民進黨激增11.1個百分點，國民黨上揚3.2 個百分點，拋開民眾黨。

此外，其他政黨支持度，3.3％時代力量，2.6％台灣基進， 0.7％其他政黨合計，25.1％沒特別支持哪一個政黨，0.4％不知道、拒答。民眾黨相較上個月，下滑5.1個百分點．

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民進黨支持度這次谷底強勁反彈，近月各地選情緊繃的危機感，迫使原先已疏離的支持者回流，這從時代力量和台灣進支持度嚴重流失的現象就可看出端倪。

他說，國民黨民意支持度是2022年最高的一次，應和近期地方選舉選情緊繃，國民黨傳統支持者漸漸回流有關。只不過，相較於民進黨傳統支持者回流的規模，是小巫見大巫。

此外，台灣人對民進黨的感情溫度是 52.92 度；44.2％對民進黨的感情溫度是51度以上，24.2％沒有感覺，28.9％的感覺是49度以下。游盈隆說，有5成3公民對執 政的民進黨不是無感就是反感。

至於國民黨的感情溫度平均44.82度，明顯低於 50 度，游盈隆說，23.7％對國民黨的感情溫度是51度以上，41.3％沒有感覺，31％的感覺是49度以下，這是任何積極爭取民意支持的政黨所不想見到的狀況。

他說，從另一個角度看， 7成2公民對國民黨不是無感就是反感，這對國民黨而言當然是嚴重的警訊，尤其在選舉年。 國民黨應該慶幸台灣目前不是典型的兩黨制，還有其他黨的存在，否則選情就不會像現在這樣。