鍾東錦質疑徐定禎選舉資金來源，直言是無形的金主在支持著你？還是民進黨在做背後的金流後盾？（謝明俊攝）

苗栗縣長選戰打得火熱，近日3名主要候選人財產申報話題成了相互攻防焦點，繼民進黨候選人徐定禎質疑鍾東錦財富來源，鍾東錦陣營反諷徐的選舉資金來源可疑，徐定禎競選總部18日再度發文回擊，強調自己選舉是清清白白，女兒和妻子也不在乎存款只有27萬元，選舉也成立了捐款專戶，每筆捐款都會公開透明。

苗栗縣長候選人財產申請資料出爐後，3名主要候選人鍾東錦、謝福弘及徐定禎的財產狀況，一下成為候選人相互攻防的主要議題，徐定禎質疑鍾東錦是「假庶民真富豪」是在騙選民？面對高昂的競選經費支出，為何鍾東錦的財產不減反增，要求鍾東錦一起分享致富密碼。

鍾東錦陣營則反擊歷經政黨輪替後，民進黨已成為台灣最有錢的政黨，對於存款只有27萬元的徐定禎，鍾陣營強烈質疑縣市長及立委選舉花費動輒上千萬甚至上億，徐定禎怎麼負擔這些龐大的支出？包括全縣的看板、文宣禮品、大型總統級政見發表會、造勢大會等，對比徐定禎的財產申報根本無力支付，是無形的金主在支持著你？還是民進黨在做背後的金流後盾？

徐定禎陣營18日再度回擊，指稱遭國民黨排黑條款但仍選擇投入縣長參選到底，被國民黨開除的苗栗議長鍾東錦，在陸續爆出殺人未遂、傷害致死過去後，近期監察院的財產申報顯示，銀行存款有一億多，保險價值也有一億多，而土地159筆、房屋18筆，3部車子近千萬，還曾經擁有約1800萬的法拉利跑車。

徐陣營指摘鍾東錦驚人的財力引起社會熱議，鍾東錦本人也很自豪自己的財力，更直接在公開造勢活動中嘲笑對手徐定禎「今天你敢把女兒嫁給一個你親家只有存款27萬的人嗎？」

徐定禎並感性的在臉書發文表示，同為有女兒的爸爸，他感到十分惋惜，原來比起女兒的幸福，鍾議長更在乎親家存款有多少？

徐定禎說，他就是因為想改變苗栗、投入選舉，才會讓存款只剩下27萬。這場選戰就是一場小蝦米對抗大鯨魚的選戰，徐定禎也已經成立政治獻金專戶募款，歡迎也拜託大家幫忙捐款，他都會開立收據，一切公開透明。

徐定禎強調，他和太太都支持女兒做她想做的事、追求想要的人生，在他們心中，女兒的幸福比什麼都重要，她選擇要長相廝守的伴侶，我們也都尊重支持，如果和別人交往，還要看爸爸存款，這樣的對象不要也罷！