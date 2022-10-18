俄羅斯今天以伊朗製無人機轟炸基輔，美國警告將對參與伊朗無人機計畫的企業或國家實施制裁；歐盟多國外交部長也呼籲針對伊朗向俄國提供無人機祭出制裁。

烏克蘭首都基輔今天再傳爆炸聲響，烏克蘭官員表示，俄軍在今天上午通勤時段以伊朗製無人機對首都基輔發動數次空襲，並稱俄軍使用的是伊朗製無人機，但伊朗否認。

美國總統拜登的新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者，白宮「強烈譴責俄羅斯今天的飛彈攻擊」，並說這波攻擊「持續展現了俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的殘暴性」。

她說：「我們會持續讓俄羅斯付出代價，向他們追究戰爭罪的責任。」

法新社報導，在俄國使用從伊朗進口的「神風」（kamikaze）無人機對基輔進行致命轟炸後，美國今天警告將對與伊朗無人機計畫合作的企業和國家實施制裁。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者：「任何與伊朗做生意的人，一旦牽涉到關於無人機、彈道飛彈研發或從伊朗運送武器給俄國，都要非常小心並善盡調查責任，美國絕對會毫不猶豫地對肇事者實施制裁或採取相關行動。」

他表示：「俄國深化與伊朗同盟應被全世界視為一項嚴重威脅，坦白來說，無論身處該地區還是全球都一樣。」

巴特爾引述美國先前公布過的情報顯示，伊朗出售給俄國的無人機，有些出現故障。他表示，這次無人機轉移顯示俄國面臨的「巨大壓力」，根據美國統計，俄國自入侵烏克蘭以來，已損失約6000件裝備。

巴特爾表示，莫斯科當局「顯然被迫向伊朗等不可靠的國家尋求物資和裝備」。

路透社報導，歐盟外交部長今天呼籲針對伊朗向俄國提供無人機祭出制裁。同時，歐盟因德黑蘭當局鎮壓國內示威行動，同意對涉及鎮壓的伊朗官員實施資產凍結及旅遊禁令等制裁。

這些制裁與威脅將祭出的更多措施，將對伊朗統治者施加更多壓力，他們一直平息不了22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因為「不當著裝」遭警察逮捕，隨後於羈押期間身亡引爆的示威浪潮。

伊朗當局否認提供無人機給俄國；克里姆林宮則未發表評論。

丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）今天在盧森堡參與歐盟外長會議時表示：「伊朗無人機顯然被用於在基輔市中心發動襲擊，這是一場暴行。」

愛沙尼亞外長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）告訴路透社，他認為「應立即實施」制裁。

雷恩薩魯表示，基輔當局回報無人機源自伊朗的消息應被重視，制裁行為可以起到嚇阻作用，讓外界知道「這就是後果」。

2015年與伊朗達核子協議的法國和德國也表示，他們認為有必要對無人機事件實施新的制裁，因為無人機轉移應被視為違反聯合國安全理事會（UN Security Council）決議。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天在會後記者會中表示：「我們正密切掌握無人機使用並蒐集證據，隨時準備以手邊工具做出回應。」（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1111018