上周末豪雨台北市傳出多處淹水災情，台北市長柯文哲卻到新竹、南投等地輔選，並說「勘災是作秀」，前新竹市長林智堅昨晚在臉書發文，反駁柯文哲說法，並分享新竹經驗，強調遇到災害正是人民最需要政府的時候，勘災不是作秀，而是市長對市民的責任和承諾，該貼文獲近萬網友迴響。

沈慧虹今天受訪時也表示，堅守崗位不是作秀，「我們是用最積極的方式，面對每個可能的風險，守護市民的性命與財產」，過去她與前市長林智堅、市府團隊都將勘災當作對市民的責任和承諾，才能夠同理市民的感受，並解決市民的問題。

林智堅昨晚發文，以3年前新竹市517淹水為例，第1時間他率主管到港北社區勘災，立刻召集所有局處長，於現場成立災害指揮中心，在最短的時間解決受災市民的問題，並指示「所有一級主管都投入現場」，以解決淹水以及清掃家園為第一要務。

林智堅強調，擔任新竹市長這7年多，每當夜晚風雨較強，他和沈慧虹就徹夜難眠，隨時緊盯手機螢幕互相聯繫，監控著時雨量與各地災情回報，這是因為「市長」握有關鍵決策權力，並透過調度資源解決問題，對他來說，這是職責和使命。

林智堅文中提及到現場調度指揮，勘災現場他除了指示消防局出動多台抽水機，也要求所有同仁兩人1組，1組顧1戶，同仁捲起袖子，進入協助清理積水，清理大型家具，同仁們合力搬沙發、搬桌子、搬魚缸，還有國軍弟兄也加入這樣的行列，當日清理後的大型廢棄家具、垃圾堆置，當下環保局也馬上出動垃圾車載運清理。

林智堅表示，他與團隊就這樣一路忙到深夜10點，積水退散，所有垃圾清理完畢，居民總算卸下緊鎖的眉頭，心中石頭才稍微放下。

當時的副市長沈慧虹也全程參與，他們打了無數通電話聯繫，調度現場車輛與人力，同時一邊勘察，沿路撿起隨積水漂流的垃圾，一面又擔心同仁安危。

林智堅在文末強調，「沒有人願意遇到災害，而遇到時，也正是人民最需要政府的時刻」，他也對柯文哲喊話「勘災不是作秀，是市長對於市民的承諾與責任」。

此則貼文立即獲得網友熱烈迴響，短短半天已有超過200人分享、近萬人按讚，網友紛紛留言認同首長勘災的重要。「市長身上所擁有的調度協調權力」才是重點、「災害不是只坐在辦公室當中可以體會」、「首長的出現，對很多人而言是帶來重視、溫暖與希望」。