台中市政府試辦地磁感應設備停車格，目前全市有6500格。（市府提供／張亦惠台中傳真）

近來不少民眾發現，台中路邊停車格上多了像黑色餅乾的圓形物，更好奇有什麼作用。台中市政府交通局，該圓形物是地磁感應設備，可提供24小時無間斷路邊停車格位即時資訊，民眾使用APP可以節省車輛尋找車位時間，也能精準計算車輛停車時間，提高市庫停車費收入。

交通局長葉昭甫表示，每一個建置在停車格內的地磁都能確實掌握停車與開單收費現況，蒐集路邊車位即時資訊，回傳管理中心進行大數據分析，並作為路邊車位在席偵測依據，民眾透過「台中交通網APP」查詢路邊停車空位資訊，找車位看圖走，快速導航至目標車格。

葉昭甫指出，不只讓民眾找車位更方便，地磁結合人工開單作業，效益包括提升路邊開單效率、提高停管基金收入、減少超商代收成本、增加行動支付比例，也能讓停車收費員為搶快騎車時發生危險。民眾在地磁加值應用路段使用行動支付或綁定金融電信自動代扣停車費，可享停車費「8折」優惠。

台中市停車管理處進一步說明，目前試辦擴大到科博館、草悟道、經國園道、審計新村民生路、存中街以及美術園道等路邊車格，除了提供民眾路邊車格資訊，還能調查設有地磁路邊停車格的停車延時，了解駕駛人將車輛停在停車位上的時間，作為未來調整費率參考，及評估路邊停車格月票價格的合理性。

葉昭甫提到，依目前累進、差別費率停車格建置的6500格地磁加值應用，檢討試辦成果，開單時數增加約37.26％、超商臨櫃代收降低12.62％、電子支付較去年同期成長約10.51％，交通局有效掌握停車熱點分布範圍及停車特性，台中市進入全面停車智慧化，生活更便利。