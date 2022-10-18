受尼莎颱風外圍環流及東北季風共伴效應帶來的豪雨影響，根據農糧署統計，截至今(18)日中午11時止，農業產物估計損失計401萬元，以宜蘭縣損失379萬元(占94％)及桃園市損失22萬元(占6％)較為嚴重。

農糧署指出，目前估計農損金額401萬元，農作物被害面積132公頃，損害程度27％，換算無收穫面積36公頃；其中受損作物主要為高麗菜，被害面積20公頃，損害程度30％，換算無收穫面積6公頃，損失金額142萬元；其次為薑、青蒜(苗)、蔥及結球白菜等。

另根據台北農產運銷公司統計，台北市蔬菜到貨量約1512噸，每公斤平均價37.2元，本日進貨量較休市前大幅增加，是由於休市後承銷人普遍存貨少，雖然到貨量大幅增加且拍賣中氣候不穩影響，但承銷人購買需求增加，買氣持穩，交易市況尚稱平順，各菜種行情漲多跌少。

北農表示，高麗菜到貨量約330噸，價格下跌2元，上價(品質最好)每公斤56元，中價34元，下價12元；大白菜到貨量約60噸，價格持平；萵苣菜到貨量約52噸，價格下跌5元；花果類進貨量大幅增加，價格漲多跌少，絲瓜到貨量約52噸，價格上漲1元；根莖類進貨量小幅增加，價格持平，青蔥到貨量約30噸，價格持平。

農糧署副署長姚志旺表示，這次颱風降雨以宜蘭地區大同鄉等居多，主要影響作物是高麗菜，青蔥剛種下去也有遇雨腐爛的情況，但對全台供應量沒有太大的影響，供應還算穩定。

姚志旺指出，受損的高麗菜主要是剛要採收的，因此量還沒有很多，現在平地高麗菜開始上市，價格理應再往下，而本周北農菜價大概都是每公斤37元上下這樣，沒有因為颱風來而有太大的漲幅，除非颱風帶來劇烈天氣。