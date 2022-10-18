年底九合一選舉引發各界關注。中山大學政治學研究所前所長、現任約聘教授廖達琪表示，選後國民黨必將面臨紛爭，甚至恐會「一團亂」。因為若年底選得不錯，黨主席朱立倫一定會認為自己最有功勞，並以此作為爭取2024總統大選的正當性，屆時將是藍營「真正亂」的開始與最大危機。

廖達琪今（18）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨現在最大的困境就是「有明星但沒有黨的光輝」，基本上僅有靠新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕的個人光環，還有國民黨這個牌子來選，這對整個黨的發展和選情都是有影響的，也是朱立倫該檢討的。

廖達琪指出，國民黨最大的危機，將是九合一選舉後的黨內紛爭，這點不管目前有哪些大咖出來輔選，結果都是註定的，因為朱立倫發出的訊號就是要選2024總統。

對此，廖達琪坦言，朱立倫可能在團結國民黨內部上有很大落差，且年底若選得不錯，即便多數人不會認為這是朱的個人功勞，但都會讓朱更有正當性爭取2024。廖達琪強調，要論功勞的話，全台輔選的侯友宜跟盧秀燕又該怎麼算呢？這些恐怕都將造成國民黨面對2024的紛爭，她甚至認為將會「一團亂」。