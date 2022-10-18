好市多聯名卡驚傳更換合作銀行，傳出台北富邦銀行以12億從國泰世華手中，搶下擁有250萬名卡友的聯名卡發卡權，不過今（18日）好市多、台北富邦及國泰世華都相當低調，國泰世華甚至強調，目前正與好市多洽談中。

國泰世華銀行是在2013年9月以10億權利金從中國信託銀行手中搶下發行權。如今，合約期限將至，發卡權花落誰家早已成為外界關注焦點，鏡周刊報導，台北富邦銀行傾集團之力，以12億價碼得手。

不過台北富邦與好市多都沒有直接回應相關傳聞，富邦強調，不回應市場傳聞，好市多則表示，會定期審核會員卡的會員權益，若有任何服務變動，將即時通知會員。TVBS報導，遭「搶親」的國泰世華銀行則透露，本行目前仍與COSTCO洽談中，若有進一步消息將於本行網站公告。

好市多聯名卡發行權是否換人仍是未知數，但消息已經讓不少會員們相當憤怒，直言又要換卡相當麻煩，甚至以美國好市多為例，限制發卡銀行非常不方便，「美國和加拿大的聯名卡也是銀行換來換去，但沒有限制銀行，只限Master或VISA。」