民眾黨桃園市長候選人賴香伶（左二）質疑驗收不實。（賴香伶競辦提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區草漯第一、三、六重劃區統包工程總面積147公頃，經歷約3年半工期，改善過去公辦市地重劃不足之處，今年7月驗收完成。民眾黨桃園市長候選人賴香伶指出，重劃區內自來水管道工程至今未能移交台灣自來水公司，導致建築工地無法申請接管，質疑涉嫌驗收不實，籲檢調政風單位調查。對此，桃市府新建工程處說明，自來水管線當初與台水共同驗收確認無虞，申請未果主因為「圖資轉換」，目前已送交台水審理。

賴香伶今在記者會指出，此工程由皇昌營造得標，工程款達38.6億，施作包括道路、橋樑、路燈與共同管道等，重劃後可建築用地約83.2公頃。去年11月9日桃園市長鄭文燦就已辦完工典禮，如今卻爆出自來水管道工程至今未能移交台水，導致建地無法申請自來水接管，大批建物無法完工。

賴香伶質疑，鄭文燦去年11月搶著剪綵，再叫下屬單位驗收，是要護航承包商嗎？市府施政成果透明資訊網標示今年7月29日驗收完成，是在欺騙市民嗎？且台水9月中旬給皇昌營造的公文更載明，審查缺失請修正後再送，尚未接管完成前，將不受理區內用戶用水設備申請。

賴香伶表示，該地區至少有10多個建築工地都無法申請接管自來水，目前只以施工臨時管線使用，無法完工交屋，市府已涉嫌工程驗收不實，呼籲政風、檢調單位應盡速展開調查，工務局也一定要盡速處理，別讓民眾權益受損。

賴香伶強調，從八德國民運動中心天花板崩塌、桃園國民運動中心泳池500多天修繕延宕，到草漯重劃工程超前剪綵、驗收不實，可見鄭文燦主政下，工程管理問題重重。她重申，上任後將啟動近5年內新建公共工程再次查核，要將資訊公開給桃園市民，杜絕只顧動工剪綵，草草驗收後再編大筆預算修繕的荒唐行徑。

對此，新工處說明，此工程面積大，當初台水、台電與中華電信公司均有參與驗收作業，台水也確認管線無虞，但因面積廣大，台水在驗收合格後要求重新繪製圖資，將竣工圖資轉換成全區自來水管線三支距圖，今年4月繪製完成後，經歷4至5次修改，14日已再送交台水審查，會協調盡速通過審查。

新工處也表示，因重劃區面積廣大，公共設施與管線工程皆需較長時間驗收，市府已全力縮短時程，但並非完工後，就能立即使用公共管線，也請外界別故意放大完工與實際使用的期程。

台水則說，市府與廠商提供的圖資須符合格式才能開始受理接管申請，周四會找新工處與廠商開會討論，協調加速修改圖資，實際時程仍須請新工處督促廠商。