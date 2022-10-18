萬聖節將至，坐落國家公園的太魯閣晶英酒店化身魔幻峽谷，於10月28日至10月31日推出多款應景活動與節慶美食，讓每位入住旅客從早玩到晚，感受濃烈的過節氛圍。活動期間，飯店貼心為各年齡層打造不同專屬的遊樂行程，有療癒的手作體驗「搞怪生態景觀瓶」﹑將客房打造成「飯店消失的密室」﹑與知名宅配肉桂捲品牌「胖死我太太Feed The Wife」聯名推出的「黯黑魔法雞蛋糕」，以及萬聖節的重頭戲「討糖遊行」。

除節慶活動，太魯閣晶英特色餐食也是「驚」喜滿滿。廚藝團隊精心規劃主題佳餚，包含熱鍋料理「黑魔女墨魚麵」﹑冷盤沙拉「萬聖泰美味」和精緻糕點「木乃伊甜筒」﹑「煤炭小精靈威士忌巧克力」等多款特色佳餚，讓自助餐檯充滿萬聖節元素。

10月29日至10月31日「搞怪生態景觀瓶」DIY，旅客可親手打造迷霧森林，不需複雜技巧，運用多樣綠植與南瓜﹑巫師帽等節慶裝飾點綴，在建構的過程能夠感受四季的更迭，感受植栽滿滿的生命力。搞怪生態景觀瓶」活動時段為下午1點半、2點、2點半、3點，每房可免費體驗1件，第2件起每件收費200元。

「消失的110號房」則讓旅客放膽挑戰密室逃脫 ，在萬聖節登場的110號房，將旅客帶回2002年﹑改裝前的太魯閣晶英酒店，邀請挑戰者穿上圍裙，化身飯店房務人員，踏入燈光微暗﹑氣氛詭譎的客房，在淋浴間的信封﹑浴缸裡的殷紅找出重重線索，解謎關卡完成挑戰。本活動適合12歲以上旅客，需提前預約。活動時間為10月29日下午2點至晚間9點，10月30日和31日的上午10點至12點30分，以及下午2點至晚間9點。

太魯閣晶英酒店福利社外販售的「現烤雞蛋糕」，有高山﹑獼猴﹑貓頭鷹等5款造型，自推出即廣受旅客喜愛。10月28日至10月31日萬聖節期間推出升級版「黯黑魔法雞蛋糕」，將原味麵糊以天然竹炭粉調色，再搭配知名宅配肉桂捲品牌「胖死我太太Feed The Wife」的焦糖太肥醬或奶油乳酪胖死醬，外酥內軟，加倍享受。「黯黑魔法雞蛋糕」每份5入，搭配沾醬售價150元，每日下午1點半起供應，售完為止。

太魯閣晶英酒店在萬聖假期10月29日至10月30日，安排了連續兩晚的討糖活動，邀請旅人在晚間8點半，換上搞怪的服裝和道具，化身「萌」鬼來場甜蜜夜行，一起感受萬聖節的熱鬧氣氛。