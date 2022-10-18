前立法委員黃義交傳出墜樓身亡，與他曾經多年共事的台中市長盧秀燕上午表示，她聽到消息感到非常震驚、不捨，因黃義交在省府擔任省新聞處長時她是省議員，後來兩人都競選立委、曾4屆在立法院共事。

盧秀燕眼眶泛淚說，與黃義交共事時間非常長，是好朋友，這次當選市長也邀請他擔任市政顧問、給予指導，黃義交爽快的答應，聽到他墜樓的事件感到震驚、意外，願他一路好走。

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