審計部報告揭露高端疫苗5大缺失，民眾黨立法院黨團18日為此召開記者會，批評民進黨台北市長候選人陳時中甩鍋卸責。民進黨立法院黨團回擊，民眾黨團選擇在外界關注颱風災情時，召開記者會操作「圍陳救柯」，幫台北市長柯文哲甩鍋卸責、轉移焦點，呼籲民眾黨團別成為柯文哲的「遮羞布」。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政直言，民眾黨團今早記者會內容，僅是彙整媒體過去針對疫苗議題報導、立委質詢相關內容，也不脫國民黨團日前召開的記者會議題，毫無新意、冷飯熱炒且非常荒謬。民眾黨團在各界關注災情的時刻急著召開疫苗記者會，只是想要「圍陳救柯」，欲幫柯文哲卸責、甩鍋。

羅致政進一步說，立法院財政委員會及衛環委員會日前已關切疫苗議題，各黨團也已同意將審計部密件報告交付財政委員會，最快下週進行審查。立委職責是審查報告，而不是召開記者會扭曲報告內容。

羅致政強調，審計部報告完全狀況外。舉例而言，報告質疑疫苗採購規避《政府採購法》，實際上依照《政府採購法》第105條，機關辦理相關採購若出現國家遇天災、人民生命與健康遇緊急危難等情況，可避開正常採購流程。此外，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》授權指揮中心為防制疫情，得實施必要應變處置或措施。

羅致政指出，審計部官員避開上述例外規定，撰寫出來的報告當然禁不起檢驗，報告本身是否公允，將被委員檢驗，建議民眾黨團與其放話，不如好好準備下禮拜質詢內容，為審查報告做準備。

民進黨立法院黨團副書記長林楚茵則提到，台北市自上週日開始傳出災情，昨日更有多輛車子泡水，原因在於台北市政府當天下午4時宣布下午4時40分關水門，相關通知卻直到下午4時41分才傳出。她直言，柯文哲在新竹幫高虹安流眼淚，這些車主才真的是欲哭無淚。

林楚茵強調，立法院過去兩個禮拜都在討論疫苗採購議題，民眾黨團選在此時此刻召開記者會操作「圍陳救柯」，不只轉移焦點，也成為柯文哲甩鍋的遮羞布。