「王冠」影集第5季遭痛批

影視串流平台網飛（Netflix）在第5季「王冠」（The Crown）影集中，據說穿插了一些不實情節，但又沒有加上免責聲明，引發強烈反彈與批評，原本盛傳，預定在12月播出的哈利和梅根紀錄片系列將延後推出，但也有消息人士透露，紀錄片將如期上檔。

據《截稿時間》（Deadline）娛樂新聞網17日報導，由於「王冠」第5季第1集「維多利亞女王症候群」（Queen Victoria Syndrome）的劇情顯示，維多利亞女王在位63年，愛德華七世當年創下最資深王儲的紀錄。

而1991年當時的王儲，也就是現在的英王查爾斯召喚時任英相的梅傑入宮，引述《周日泰晤士報》（The Sunday Times）的民調，還有「年邁的君主在位太久，和現代世界脫節，會令人民不只厭倦她，也會厭倦君主制度本身」的相關評論，暗中向他抱怨，並密謀逼退女王。

然而，梅傑堅稱，所謂密謀逼宫的對話從未發生，並痛批相關劇情是惡意的胡說八道，其他大咖也紛紛加入批評的行列。消息人士透露，歷經幾天來負面的頭條新聞後，Netflix主管決定不要蠻幹，不再堅持連續11、12月給王室雙重打擊，打算乾脆把哈利和梅根的紀錄片延到明年再播出。

不過，據《第6版》（Page Six）17日報導，多名消息人士透露，哈利夫婦的系列紀錄片仍會如期在12月播出。

Netflix消息人士證實，哈利和妻子梅根，還有Netflix主管間的確有些問題，因為他們想要刪掉對查爾斯、卡蜜拉，威廉和凱特的指控，並要求延後播出紀錄片。