一般市售的成人紙尿褲，都會被視為銀髮族專屬商品，因年長者身體機能下降、生病或臥床導致如廁不便。不過隨著技術進步、工作需求與環境改變，逐漸打破使用限制，使成人紙尿褲不再只是長者的專利。以「安親活力褲」為例，除了讓銀髮族能輕鬆方便，更以5大優勢，讓有如廁困擾的青壯年人，少了尷尬煩惱。

許多人以為只有邁入老年才會有膀胱無力的跡象，或是有生產經驗的婦女才會遇到尿失禁的困擾，殊不知常常憋尿也是造成尿失禁的原因之一。生活中時常發生不得已尿的情況，例如需要長時間久坐或久站無法輕易離開崗位的職業；後疫情時期前往郊區景點，但是公廁大排長龍；高速公路塞車，然而休息站卻還在遠方，甚至是參加國家考試，分秒必爭只好忍耐不去廁所，長久下來讓不少民眾習慣性憋尿，進而導致膀胱彈性疲乏，被失禁問題纏身。

「安親活力褲」採用褲型設計，穿脫方便，更以5大優勢，讓銀髮族與有如廁困擾的青壯年人，少了尷尬煩惱。(圖/中時新聞網攝)

碰上失禁困擾，多數人常採取的行動是減少喝水，但如果水分不足，就無法將殘留在膀胱裡的細菌排出，反而有可能會引發尿道炎，因此最好的方法是以少量多次的頻率補充水分，避免一次補充過多水分造成膀胱的壓力，又能養成定時排尿的習慣。

許多人以為只有邁入老年才會有膀胱無力的跡象，或是有生產經驗的婦女才會遇到尿失禁的困擾，殊不知常常憋尿也是造成尿失禁的原因之一。(圖/中時新聞網攝)

除了改變生活習慣，以及尋求專業醫師幫助能減解決漏尿煩惱之外，成人紙尿褲也是日常不可或缺的一大救星！市售的安親活力褲就擁有5大優勢，包含抑菌防臭，擁有高分子吸收體，可有效抑菌、異味不外飄；隨意動不變形，採用全芯體0.2公分內棉，不斷棉、不結塊，穿一整天都舒適；輕薄不悶熱，如內褲般服貼，就算穿上褲子也貼身無痕；擁有4公分立體防漏隔邊，防止便溺外流；高分子吸收體，可吸收2-3次尿量。總結以上優勢，對於有失禁問題但擔心穿成人紙尿褲會被發現的民眾而言，從安親活力褲開始嘗試不但容易上手，也能讓生活更輕鬆愜意。

隨著大環境的改變，成人紙尿褲打破大眾認知，讓民眾不必再「望廁興嘆」。現在安親活力褲官網有試用申請，善待膀胱不嫌晚，拯救失禁用安親。