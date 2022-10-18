衛福部前部長、民進黨台北市長候選人陳時中日前受訪稱，若再有疫情他不會選擇接指揮官，引起各界討論。一份由網紅「桃園孫先生」所做的最新民調指出，對陳的說法，有89％的民眾認為「陳時中當指揮官不及格，0分」。此消息引熱議，不少網友痛批陳只會「講幹話」，認為他根本沒資格參選市長。

YouTuber桃園孫先生17日針對「陳時中在某節目表示『若時間拉回兩年前，我不會接防疫指揮官』」進行網路民調，共1.2萬人參與投票，有89％的民眾認為「陳時中當指揮官不及格，0分」、5％認為「陳時中當指揮官勉強及格，60分」、4％認為「陳時中當指揮官做得非常好，100分」、1％認為「其他狀況」、1％認為「沒意見」。

此結果掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「又在講幹話！每天講幹話，一天一幹話」、「這咖反正問他啥都回幹話」、「他從當衛福部長開始，就是超級幹話王」。

也有網友表示：「看來陳時中真面目藏不住了！人民的眼睛果然是雪亮的」、「我就問，陳時中到底憑什麼參選？」「從這句話就可見，狐狸尾巴露出來了」、「全台確診人數已破700萬，反正都不關前部長的事了嘛！」「再問他就回你：我想我已經離開衛福部了」、「陳部長不回答陳教授的問題，陳先生無法回答陳部長的問題，2024後台灣再爛就不關蔡EE的事了」。