美國TNT的知名籃球評論節目《Inside the NBA》成功留住了黃金4人組，厄尼強生（Ernie Johnson，簡稱EJ）、「惡漢」巴克利（Charles Barkley）、肯尼史密斯（Kenny Smith）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）都簽下長約，未來幾年將帶給球迷更多專業分析和笑料。

巴克利本周聲明表示：「我們是一個大家庭，厄尼、肯尼、俠客都是我的兄弟，如果不是他們以及共同製作節目的好夥伴，我也不會一直留在這裡了。我必須坦承，這是一筆很大的合約，我很幸運能夠以電視節目來維持生計。」

Here's 2 minutes and 30 seconds of @SHAQ laughing on TNT 😂 pic.twitter.com/GtULbm9Sxo — NBA on TNT (@NBAonTNT) October 18, 2022

在這4人之中，巴克利最早萌生退意，他去年6月說：「我打算做個幾年做到60歲，然後就叫他們來親我的屁屁吧，我只想工作到60歲。」巴克利明年2月將滿60歲，加上TNT母公司要換老闆，讓球迷擔憂老巴是否不幹了。

所幸合併之後的「華納兄弟Discovery」開出10年肥約留住巴克利，維持住這個叫好又叫座的節目（贏過17座體育艾美獎）。歐尼爾當時就不相信巴克利會退出，「他永遠不會離開的，他會一直做到倒下為止。」

肯尼史密斯球員時代效力火箭隊，在1994、1995幫助拿下總冠軍2連霸，他說：「我球員時代打過冠軍球隊，但從沒有像現在這支團隊，我們的節目對籃球和流行文化都有重要影響力，我對未來的球季充滿期待。」