鴻海(2317)董事長劉揚偉表示，集團2025年取得全球電動車市占率達10％目標不變，就目前整體布局來看，2025年營收貢獻達1兆元目標非常可能達成。集團希望成為平台提供者、整車設計製造的高科技服務者，希望能在電動車產業取得與資通訊（ICT）產業類似成果。

劉揚偉表示，無論是電動車還是PC、手機，垂直整合及全球供應鏈管理能力是鴻海的優勢，競爭對手要把這兩個能力建立好，其實沒那麼容易。目前整體產業中很少有公司同時具備這些能力，鴻海有信心透過平台將零組件標準化、模組化，藉此模式將整體數量擴大。

劉揚偉指出，汽車使用零組件是手機的10～20倍，沒有任何公司能全部自製。鴻海主要聚焦平台技術，希望藉此整合各零組件廠商產品，透過標準化、模組化擴大廠商市場，也增加平台競爭力。部分不易取得的關鍵零組件，鴻海則會協助CDMS客戶解決相關供應問題。

對於如何將MIH聯盟成員的零組件整合至電動車中，劉揚偉表示，目前集團成員正在了解及探索該如何運作。MIH聯盟將在下月舉辦的Demo Day中揭示車型計畫，均使用聯盟成員零組件。而MODEL C、B、V使用的零組件亦優先選用聯盟成員產品，至少會採用逾5成。

劉揚偉認為，若以一個字形容，MODEL C是「快」、MODEL B是「快」、MODEL V則是「力」。MODEL C將於明年推出，時程由納智捷公布，MODEL V則預計在後年量產。同時，明年科技日會推出招商車，但採用客戶會據此做些微修改後才會量產。

對於電動車產能布局規畫，劉揚偉指出，台灣跟裕隆三義廠合作，美國俄亥俄州廠年產能約5～60萬，泰國預計2024年開出15～20萬台年產能，陸續在2023～2024年展開。同時也在印尼和印度洽談中，透過營運本地化（BOL）模式與當地夥伴建構電動車製造能力。