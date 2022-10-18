《紐約時報》（New York Times）16日報導，美國第一夫人吉兒（Jill Biden）非常保護丈夫拜登，甚至為了拜登在記者會上的表現不理想，指責白宮官員。

美國第一夫人吉兒（Jill Biden）非常保護丈夫拜登。

綜合《紐約時報》、《紐約郵報》（New York Post）報導，71歲的吉兒相當保護79歲的拜登，甚至親自參與白宮發言人及其他高階幕僚的評選過程，例如前白宮發言人莎琪（Jen Psaki）就是吉兒和拜登一起挑選的。

當吉兒認定幕僚沒有好好保護拜登時，她的說話、指責也相當直截了當，例如今年1月拜登在一場將近2小時的記者會上說出了令外界嚇一大跳的話，事後吉兒也是直接向白宮官員們興師問罪。

這場1月19日的白宮記者會上，拜登被記者們追問關於新冠肺炎疫情、全球供應鏈危機、以及美國與俄羅斯針對烏克蘭局勢引發的緊張關係。

拜登在花了1小時回答事先安排的提問後，莎琪站起身準備結束記者會，不過拜登仍繼續講，迫使莎琪20分鐘後再度起身，並且走向門口，示意記者會該結束了。

不過拜登不理會她的暗示，反而詢問在場記者們希望記者會再持續多久，他說會再講20分鐘，但最終一共持續了30分鐘，記者會才終於結束。

拜登在1月19日的白宮記者會上似乎講錯話，表示俄羅斯如果「小範圍入侵」烏克蘭，北約對因應措施還沒有共識，引發軒然大波。

這場記者會後來在外交上引發軒然大波，因為拜登在記者會上坦承，當時還未入侵烏克蘭的俄羅斯如果「小範圍入侵」，北大西洋公約組織（NATO）內部對此的因應措施還沒有共識，坦言目前「還有分歧」。

拜登此番發言讓烏克蘭官員震驚，認為等於暗示莫斯科小範圍入侵將不會受到制裁，形同對入侵烏克蘭「亮綠燈」。白宮後續也出面澄清，強調只要俄軍越過烏克蘭邊境，就視同入侵，美國及盟友會有「團結一致的回應」。

報導引述消息人士指出，這場記者會後，白宮高階官員與拜登在白宮條約廳（Treaty Room）檢討記者會表現，吉兒突然進來，尖銳地質問在場人士為何沒有中斷記者會，她更直接質問，到底誰該負責結束記者會？