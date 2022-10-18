「尼莎」颱風外圍環流為台北市帶來驚人雨勢，士林區擎天崗64小時累積雨量已達1700毫米，居各縣市累積雨量之冠，幾乎打破歷史紀錄，不過16日當天北市災害應變中心僅強化三級開設，挨批搞不清楚狀況。台北市長柯文哲18日說，一級開設和國家動員差不多，必須視嚴重程度而定，但每個國民也有應盡責任，不能把所有責任都賴給政府。

有議員質疑，16日當天內湖已發生淹水災情，雨量測站也顯示3小時就累積135毫米，已達一級開設標準，豈料北市災害應變中心卻僅強化三級開設。 對此，柯文哲上午出席熊好券2.0意願登記起跑活動後接受媒體聯訪時說，北市府可以再檢討是否要提升為一級開設，此事和國家戰爭動員一樣，一級開設的話全部市府、區公所都要上場，要看嚴重度是否有達標。

柯文哲說，他對自己8年來建立的防災系統相當把握，水利系統經過整修，雨後即使淹水都會很快消退，但面對極端氣候，要做到完全不淹水很難，只能盡可能讓水盡快排出，這就是「韌性城市」的概念，當前台北市降雨量忍受度若要從78mm至88mm，就要花上千億。

柯文哲表示，面對災害之所以要提倡公私協力，是因為每個國民也有應盡責任，所以是自救、互救，最後才是人救，不能把所有責任都賴給政府。