友邦海地政府陷入全國動亂，美國、加拿大皆運送警用維安裝備協助。外交部拉美司司長謝妙宏今天表示，我國也將提供海地國家警察防彈背心等個人防護裝備，以提升海地警方執勤能力，和國際社會共同協助海地渡過難關。

海地自去年7月摩依士總統遭暗殺後，面臨災後重建、治安及經濟發展等重大挑戰，近期又因治安、通貨膨脹及油價調升引發全國性示威抗議，同時霍亂疫情再起，再度引發另一波人道危機。

外交部及我國駐海地大使館刻正密切注意海地情勢發展，並已啟動緊急應變計畫，同時與當地僑民保持聯繫，外交部也已發布旅遊警示，提醒前往海地國人注意。

謝妙宏說，目前國際社會非常關注海地情勢，海地政府已於日前向國際社會求援，我國駐海地大使館除於10月4日與駐海地外交使團及國際組織共同表達對海地情勢關切外，我國政府目前正研議回應海地政府及理念相近國家的呼籲，將提供海地國家警察防彈背心等個人防護裝備，以提升海地警方執勤能力，和國際社會共同協助海地渡過難關。