新北新莊19歲男子李盈達去年10月向從小養他的阿嬤討錢不成，持刀狂砍阿嬤22刀，搶走11萬後到台北色情按摩店消費，之後逃往花蓮，他遭逮時說「我就是不爽，都給她機會了，就是不給我錢」，一審判無期徒刑；二審時，李的舅舅當庭痛罵他軟爛，為了不工作、拿錢什麼事都做，甚至飆罵六字經。

檢警調查，李盈達自6個月大起，便由其外婆託付給鄰居楊姜阿嬤扶養至16歲，但李國高中時結交損友，沉迷遊戲，不斷要錢、行竊，楊家憤而將他趕出家門，楊姜阿嬤心軟，仍讓兒子帶著李在自家塑膠工廠做學徒；未料李去年10月21日得知阿嬤在新莊住處存放現金後，討錢不成就持刀狂砍阿嬤。

新北新莊區19歲男子李盈達去年10月向從小養他的阿嬤討錢不成，持刀狂砍阿嬤22刀，搶走11萬後到台北色情按摩店消費，之後逃到花蓮遭逮。（資料照）

李盈達猛刺阿嬤的頭、胸部20多刀，導致阿嬤大量出血，右肺有銳器傷、氣胸等症狀，他不但見死不救，行凶後還搶走11萬，反鎖房門、丟棄凶刀，換下衣物，搭車前往台北市的色情按摩店拿沾有血跡的鈔票消費，之後聯繫網友逃往花蓮，躲在出租套房。

警方事後逮捕李盈達，李還說「我就是不爽，都給她機會了，就是不給我錢」，法官一審考量李犯後承認犯行，當時僅19歲，判處無期徒刑、褫奪公權終身；據ETtoday報導，案經二審，李盈達的舅舅出停痛罵李為了不工作，編造「媽媽住院」、「媽媽死了」理由詛咒家人，舅舅甚至脫口六字經，被公訴女檢察官制止發言，李則對法官說「我知道錯了，希望法官能給我機會」。