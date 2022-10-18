49歲陳男想與前女友小美復合，去年7月間拿枕頭套套住她住處外監視器，扳開紗窗侵入談判，小美不理會，他竟拿電擊器多次電擊攻擊她腹部，小美在拉扯間不慎摔倒，腳跟骨發生閉鎖性骨折，忍痛爬到大門大喊救命，經鄰居報警。台中地院依強制罪判刑5月，得易科罰金，可上訴。

陳男與前女友小美分手，在去年2月、3月間就沒往來，陳心有不甘想要復合，同年7月21日中午帶枕頭套、電擊器及膠帶到小美住處，先用枕頭套將大門外監視器整個套住，扳開紗窗侵入，在2樓發現小美，要求商談復合，小美不理會，陳竟拿出電擊器電擊她的腹部。

小美反抗、掙脫，陳男持續多次電擊，小美在拉扯中摔倒，左側跟骨發生閉鎖性骨折，還忍痛爬出屋外大喊救命，鄰居發現報警，陳男見狀逃逸。

小美指控，她在住處2樓，陳男突然以電擊器往她腹部電擊，她奮力掙脫逃到1樓，陳仍持續拉扯及電擊攻擊，她爬出大門喊救命，陳才離開。

陳男到案否認強制犯行，辯稱，他要與小美談，但她不理就跑，動用電擊器只為了讓她不要跑，並沒有妨害她自由的意思，因她反抗大聲呼救，他很緊張才離開現場，將電擊器丟排水溝。

陳男雖否認犯行，但與小美調解，以賠償12萬元和解，小美撤回侵入民宅及傷害告訴，表示願意原諒。法官以強制罪判陳徒刑5月，得易科罰金。