桃園市長之戰民進黨陣營猛批國民黨候選人張善政與統派團體關係曖昧不清，張善政競辦發言人凌濤今表示，張善政院長與中華致公黨並無不可告人之處，民進黨一邊認定致公黨是詐騙集團，一邊深信其說法、相信顧問發聘，無疑自相矛盾。他也提到，反觀民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，立委選輸後，就與對岸三大國營電信商洽談生意，當時有沒有矮化國格？不要選輸立委就賺人民幣，一到選舉又抗中保台，鄭運鵬應該要說清楚。

凌濤指出，鄭運鵬辦公室政策平台召集人林飛帆顯然對於桃園人事物非常不了解，按照林飛帆的標準，鄭運鵬比較有可能是對岸同路人。鄭運鵬2008年前腳台北市立委剛敗選，後腳就成立資本額5600萬的「鷗業新媒體」，西進大陸市場，當民進黨的官是不是早就心向中國大陸？

他提到，按照民進黨自己的邏輯，鄭運鵬在跟中國大陸三家國營企業的中國移動、中國聯通、中國電信洽談生意時，有沒有說出中華民國？有沒有矮化台灣？鄭運鵬都應該跟自己的政策召集人好好交代。

凌濤表示，2008年國民黨執政，兩岸恢復交流，鄭運鵬在民進黨谷底時，腳底抹油「西進」大賺人民幣，怎麼時至今日為了選舉利益，開始反手轉打「抗中保台」，鄭運鵬自己2008年更曾經前往廈門大學講過課，希望林飛帆不要到了選舉只有抹紅一招，如今不慎翻船打到自家人，暴露鄭運鵬西進大陸，「嘴巴上說不要，行動倒是很誠實」的真面目。