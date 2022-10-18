近日，數位帳戶的便利性、手續費與智慧下單等功能，在社群平台發酵，引發網友紛紛發文留言。其中，在知名論壇PTT、Dcard中，皆有網友發文表示，統一證券台股手續費1.68折，並提及其智慧下單5大功能、圈存制等優勢，讓不少網友留言「新手真的建議去用圈存制」、「原來圈存制是這意思，不然每次下單手好抖」、「智慧下單功能很猛耶!!!」，使投資新手躍躍欲試！

在萬物皆漲的世代，光靠死薪水已經不夠了，因此「投資」已成為現今錢滾錢的首要方式。不過，近日在論壇掀起熱議的統一證券「T+0圈存制數位帳戶」究竟是什麼？簡單來說，就是下單前，帳戶需有足夠的單日可交易額度才能下單，避免發生鉅額違約的交割風險，也能避免在聯徵系統留下記錄，造成日後貸款申請可能不易，讓網友忍不住分享「智慧下單功能很猛」、「一開始超怕下錯單，每次下單手都好抖」、「我就手殘按錯過啊還跟爸媽借錢交割」，為投資新手多一分保障。

除了以上提及的優點外，還有特別提供的「智慧下單」5大功能，包含停利停損、觸價觸量、累積交易量、分時分量及2擇一OCO，可以減少客戶盯盤時間等等。

現在統一證券推出10月份新戶專屬活動，凡於10/31前開戶成功並登錄，即可獲得11/4當日「徐佳瑩元宇宙演唱會門票」一張，可選擇20:00、22:00兩場次，門票還包含統一證券客戶專享的隨票贈送獅子頭套、限量特殊材質頭套及獨家裝飾道具一枚。此外，新戶另可獲得LINE POINTS300點，若符合新戶禮活動資格者，加碼再送LINE POINTS 200點，總共可獲得500點！