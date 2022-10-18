納智捷首款電動車亮相！裕隆集團董事長嚴陳莉蓮今日揭曉由鴻華先進開發的model B、model C量產版，並預告納智捷將舉辦品牌新起點發表會，展出多輛純電產品外，也正式宣布LUXGEN重新再出發，搶先部署純電世代。

嚴陳莉蓮今日搭乘的量產版Model C，這款掛上LUXGEN嶄新品牌識別的n7，正是納智捷首款推出百萬電動車，日前第一波預接單短短兩天，即創下突破1.5萬筆的好成績，由於反應太過熱烈，被迫暫時喊停接單，納智捷也在科技日的今天，限時啟動第二波接單，是以百萬以內價格入主的最後機會，預期將引起一波熱潮。

眾所矚目的Luxgen n7規格，從model c未來量產化的細節數據，包含續航里程420km的標準版、續航里程達700km的長程版與零百加速度在3.8秒內的性能版三種版本。其中續航里程420公里、配備lv.2等級ADAS 及手機鑰匙等先進功能的標準版，推測就是能在百萬內入主的版本，也就是LUXGEN n7最早交車的版本，車款配置與目前市場上主流競品旗鼓相當，破盤價格預料將隨納智捷官網預售名額再掀熱潮。