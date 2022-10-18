台水第九區處今天舉行「0918池上、玉里地震救災檢討及感恩座談會」，邀請供水復舊廠商與會，並由台水總經理李嘉榮頒贈感謝獎牌。 （王志偉攝）

歷經5天搶修，地震區域逐步恢復供水，九區處玉里營運所主任徐俊明今分享搶災過程。（記者王志偉攝）

918大地震，震壞許多自來水管線，花蓮縣玉里、富里地區停水用戶達4207戶，經台水公司調派修漏工班、逾百人力，24小時輪班持續搶修，5天內修復供水，降低無水可用窘況；因餘震不斷，亦造成脆弱斷管，僅剩零星用戶無水個案，第九區管理處持續努力維持供水。

台水第九區處今天舉行「0918池上、玉里地震救災檢討及感恩座談會」，邀請供水復舊廠商與會，並由台水總經理李嘉榮頒贈感謝獎牌，並主持救災過程檢討會，以求未來救災作為更為精進快速完善。

九區管理表示，地震瞬間造成供應民生用水的玉里、富里及松浦等供水系統嚴重損壞，停水達4207戶、玉里全區水壓全面降低，台水隨即在玉里營運所開設前進指揮所，除台水14組檢漏人力投入救災外，外部也有13家檢、修漏、供水監測系統廠商及工研院「AI輔助檢漏」小組，24小時全力搶修。

九區處玉里營運所主任徐俊明說，歷經花蓮0206強震後，台水救災經驗豐富，但這次玉里部分與花蓮不同，水系統複雜且分散，管線跨及瑞穗、卓溪、玉里及富里等地，因此第一時間召回所有人力投入搶修。

他說，搶修過程需要橫向協調，包括自來水管線緊急搶修及災區供水復原，主要由供水監測平台掌握即時水壓及臨時取水站水量，作業人員輪班供水調控及監測管理，加速供水復原，並針對異常進行故障排除，發揮加速救災功能。

徐俊明說，其中富里新興村因位處偏遠，長約70公尺水管全部斷裂，整條馬路必須重挖，汰換新管線，當時緊急送水車應急，解決社區民生用水問題。

搶修過程中為了將用戶不便減至最低，共設置40處臨時取水站、各地支援送水車15輛，透過自動導航，迅速補水，雖然民眾於缺水期間相當不便，但仍給予打氣肯定，讓搶修順利進行。

花蓮處於板塊交界處，先後遭逢0206、0918強震，因此台水引進日本製耐震型延性鑄鐵管，先在人口稠密的在花蓮市區米崙斷層周邊街區將試辦1500公尺，減少震後破管漏水機會，是國內第2個試辦縣市，因造價較高，成效觀察中，未來視使用成效，不排除汰換斷層帶老舊管線。