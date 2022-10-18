行政院長蘇貞昌今（18）日赴立法院進行施政報告並備詢，不料午間傳出他確診新冠肺炎的消息，下午的行程已全部取消。

蘇貞昌今年9月已施打第4劑疫苗，接種的廠牌分別為AZ、AZ、高端、高端。

行政院發言人羅秉成最新說明表示，蘇貞昌結束上午的立法院總質詢後返回辦公室，因感到些微不適而進行快篩，結果呈現陽性，目前症狀輕微，身體並無大礙。

羅秉成指出，根據現行防疫規定，確診者必須居家隔離至少七日，因此今日下午施政總質詢蘇院長將向立法院請假，相關政務也將持續以視訊或網路通訊方式聯繫辦理。