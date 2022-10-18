吳姓買賣中古車業者，去年1月賣出一台價值35萬的小客車，但新車主開了一陣子，從監理站的APP，發現購車前里程數就高達17萬多，並非購車時的6萬多，新車主提告吳姓業者詐欺罪，士林地檢署檢察官認為，里程數會影響消費者出價、購買意願，吳男坦承調整里程表，依詐欺罪起訴。

吳姓業者，去年1月7日在YAHOO中古車網站上銷售一台小客車，宣稱里程數只有6萬6500公里，並貼出35萬價格，1月23日吳男與新車主相約在承德路4段車行賞車，過程中並未告知里程數從17萬多調整至6萬多，雙方以35萬成交。

新車主開了一段時間，同年年底透過監理站的APP，發現新購的小客車，2年前里程數就突破17萬，他認為買車遇到黑心店家，又跑到原廠調閱保修紀錄，確定里程數，控告吳姓中古車行詐欺，並稱如果知道里程17萬多公里，基本上不會買，就算要買只願出20萬。

吳姓業者坦承有調整里程表，但當初是為了自己要開，不否認里程數影響汽車價格，但就算17萬多公里，車價也近28萬，不似新車主所稱的20萬，檢察官認為吳男使用詐術銷售，導致新車主陷於錯誤而買車，依詐欺罪起訴。