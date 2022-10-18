高雄中正技擊館改造成為苓雅運動中心，今年3月營運，市府更結合藝術家、設計團隊完成外牆彩繪，18日正式完工。市長陳其邁今與與會官員一同合影留念。（柯宗緯攝）

高雄中正技擊館改造成為苓雅運動中心，今年3月營運，市府更結合藝術家、設計團隊完成外牆彩繪，18日正式完工。市長陳其邁指出，苓雅運動中心堪稱高雄的門面，但30多年來外牆斑駁不堪，這次特地將外牆翻新、彩繪，化身大型藝術地標，象徵城市美學的里程碑。

高市運發局活化中正技擊館為苓雅運動中心，並啟動再造中正運動場計畫，其中苓雅運動中心外牆彩繪由藝術家林熺俊及設計團隊以簡易色塊、漸層、矩陣、律動及與周邊環境色系融景等理念，發揮創意延伸設計彩繪而成，獨具特色且巧妙融入苓雅迷迷村彩繪街廓，具有揮別傳統，邁向運動新生活的象徵。

陳其邁今出席完工記者會提及原由指出，去年9月經過該地時心想，「這樣子實在是不行」，中正技擊館位於高速公路旁邊，是高雄重要門戶，又是最大的運動中心，也規畫無障礙體適能教室，揭櫫運動的平權。

陳其邁坦言，中正技擊館啟用36年，歷經颳風下雨、破破爛爛，因此他認為必須翻新，於是打給虹牌油漆業者，對方沒考慮超過3秒鐘就說「好」；另也找來藝術家林熺俊改造，並跟林說「整個城市都是你的畫布」，這次才得以呈現3D彩繪高難度的作品，也是象徵城市美學的里程碑。

運動發局局長侯尊堯指出，苓雅運動中心提供籃球、羽球、健身、瑜珈、新現代五項等多樣運動選擇，場館內設施空間完善、舒適，開幕以來民眾使用相當活絡，如今又有繽紛美麗的彩繪外牆，歡迎更多市民加入運動行列，順便拍照、打卡，標記這座美麗新地標。