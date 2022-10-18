芋農卓國章奪得「芋頭王」頭銜，不僅推廣大安芋頭優質形象，更拓展消費市場知名度。（大安區農會提供）

大安區農會長期輔導農民種植優質芋頭，改變重量不重質的生產觀念，呈現出卓越的成果。為迎接今年台中芋頭評鑑，先行挑戰大安區優質芋頭評鑑，計有35位產銷班班員及種植農民報名參加；總幹事蔡建宗表示，激烈的競賽中，芋農卓國章奪得冠軍頭銜，不僅推廣大安芋頭優質形象，更拓展消費市場知名度。

蔡建宗指出，農民種植芋頭技術近年來有突出的表現，為更樹立農民信心，這次大安評鑑，將選出獲獎前十名。特等獎由卓國章榮獲。芋農卓國章種植有數十年經驗，也是產銷履歷芋頭創始人，這次獲得「芋頭王」實至名歸。

蔡建宗表示，芋農卓國章總是調整自己種植技術，適時調整研發創造有戀愛般滋味的獨特芋頭，加上農會及改良產協助輔導，為自己打造獨特綿密口感鬆軟檳榔心芋，把芋頭當作藝術品用心種植，讓智慧芋頭創新了有戀愛般滋味的口感。

蔡建宗強調，大安農會推廣地區產業建立「大安溪芋」標章品牌行銷通路，以多元化銷售管道為目標，配合芋頭評鑑活動，宣傳「在地生產、在地消費」縮短食物里程，減少碳足跡，以符合「吃在地、食當季」的理念，逐年提高生產量及大安溪芋頭知名度，提高大安芋頭農友栽培所得，加強市場競爭力。

大安區農會也將芋頭運銷至各果菜市場，將品質優異、安全、健康、好口味的大安芋頭推廣至更多地方。「大安隅芋」，期待與您偶然相「芋」。