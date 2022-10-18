2022年即將結束，大家都希望把握剩下的2個多月，在工作上再衝一波佳績，塔羅牌老師《艾菲爾》點名12星座的職場貴人，只要事業上多聽貴人的建議，或多親近他們，將可保事業一路順暢到年底。

【牡羊座】

職場貴人：天蠍座

年底前牡羊座的事業因為土星順行而逐漸回溫，而資源宮位即將迎來天蠍新月日食的轉折好運，這個時候足智多謀的天蠍座就是你的事業貴人，很適合在旁幫忙出主意，將會是這段時間事業上的最佳拍檔。

【金牛座】

職場貴人：雙魚座

年底前金牛座的命宮會有滿月月食能量進入，有機會遇到新的職場關係，你的人際宮位有順行的雙魚座木星，這個時候雙魚座的幸運無人能比，除了自帶幸運還能帶好運給別人，若身邊有雙魚座的同事或主管，記得沾染他們的好運氣，職場生活將會一路順暢到年底。

【雙子座】

職場貴人：摩羯座

年底前雙子座的工作宮位有金星路過，職場上特別容易遇到貴人引導，在你合作宮位有順行的摩羯座冥王星，這個時候的摩羯座洞察事物的能力，不但可以為你指路，務實的個性也能分憂解勞，幫助更順利的完成工作事項，年底前不妨黏著低調行事的摩羯座，適時的往他臉上貼金，職場生活會輕鬆愉快不少。

【巨蟹座】

職場貴人：射手座

年底前順行土星點亮巨蟹座的資源宮位，意味著會有貴人為你穿針引線結交合作夥伴，這時候水星待在活潑開朗的射手座，讓射手座非常適合擔任傳話溝通的角色，若身邊剛好有位用熱情感染他人的射手座，記得要跟對方來場促膝長談，用溫柔的眼神，說明他在工作上對你的支持與後援有多麼重要，受到鼓勵以及肯定的他，會完美的牽線合作夥伴。

【獅子座】

職場貴人：水瓶座

年底前順行水星加持獅子座的交流宮位，使你在職場上與人更加溝通無礙，如果有合作夥伴或是親密伴侶可以成為後盾更是錦上添花，這時候順行土星待在水瓶座，使彼此之間相處更加親密無間、若你的身邊剛好有水瓶座的伴侶或合作夥伴，多加參考他們的意見，或是請他們支援，而事後不時送上小禮物，事業將會更上層樓。

【處女座】

職場貴人：天秤座

年底前金星將眷顧你的學習宮位，暗示著有機會學習更多職場上的應對手法，過去似乎不知道放輕鬆面對工作的感受，也忘記了本身的價值，而水星天秤會待在展示自我價值的宮位，這時候天秤座的同事或領導將教會你如何在職場上更加清楚自我價值，並且帶領學習如何在忙碌緊繃的工作中，適時平衡工作壓力。

【天秤座】

職場貴人：金牛座

年底前順行海王星緩解了天秤座的工作壓力，做起任何事情來都能得心應手，而在資源宮位的金牛座滿月月食，發出的頻率會為你汰除掉職場上一些不懷好意的小人，這時候若能有金牛座的同事或主管共事，可以提前幫你擋掉倒楣事或小人，甚至小人變貴人，貴人變吉星。

【天蠍座】

職場貴人：雙子座

年底前金星進入天蠍座的命宮，你的職場人緣非常好，守護星火星雖然在雙子座逆行，但剛好對應到疾厄宮位，將不利的人事物通通都趕走，這時候身邊若有鬼靈精怪的雙子座同事或主管，可幫助出主意避開吃力不討好的項目或是客戶，此時不妨多與雙子座的同事、主管親近，花點小錢請客吃飯，你的職場生活會快樂許多。

【射手座】

職場貴人：獅子座

年底前順行水星在射手座的人際宮位，令你在職場上的溝通交流如魚得水，加上事業宮位沒有行星逆行，這時候若有太陽帶旺你的職場更是喜事一樁，而受到太陽守護的獅子座充滿著創意能量，常和獅子座在一起有機會靈感爆發，做出絕妙的企劃，獅子座將會是職場好夥伴，找機會多說好話把他們捧上天，你的事業也會跟著發光發熱。

【魔羯座】

職場貴人：巨蟹座

年底前順行的冥王星讓摩羯座可以鬆一口氣，不少因故中止暫停的企劃項目有機會重新啟動、而關係宮位剛好沒有行星逆行來搗亂，同時對應到象徵滋養能量的巨蟹座，如果你的另一半或合作夥伴是巨蟹座，年底前只要多跟他們待在一起，內心就會產生無比的勇氣與韌性，有空不妨多邀約巨蟹座的親密夥伴相處，他們的母愛天性會滋養你，忘卻職場上的煩惱。

【水瓶座】

職場貴人：處女座

年底前水瓶座的命宮裡逆行的土星轉為順行，使你整個人如釋重負，腦袋輕鬆不少，資源宮位對應到總是握有第一手消息的處女座，在跳槽或升官加薪方面特別適合帶來職場訊息，如果身邊有處女座的同事或是朋友，很有機會收穫意想不到的好消息。

【雙魚座】

職場貴人：牡羊座

年底前待在雙魚座玄秘宮位的土星順行，此時靈感大爆棚的你，腦中有許多一閃而過的創意項目等著落實，而說到象徵行動力與執行力的代表就是牡羊座，加上火星守護能量，更能為工作帶來源源不絕的動力，多將你的創意想法與牡羊座的朋友或是家人討論，他們會將事情當作自己的事情一樣督促你，甚至協助你完成。。