台北科技大學電子系老師鍾明桉（左五）與研究團隊合影，同學手持由自動駕駛演化的智慧導盲系統裝置。(北科大提供／李侑珊台北傳真)

2022年台灣創新技術博覽會發明競賽近日頒布得獎結果，台北科技大學師生兩組團隊分別獲得金牌與銀牌獎項，其中由土木工程系教授李有豐率領研發，運用PCB廢棄物製成高抗壓強度的植草磚、壁磚，獲得金牌肯定，另外則是電子工程系助理教授鍾明桉改良車輛自動駕駛安全功能的模組化裝置及方法，表現傑出。

台灣擁有全球最大的印刷電路板（PCB）產業鏈，每年產生10萬噸以上的PCB廢棄物，去化這些廢料正是當務之急。北科大土木工程系教授李有豐與資源工程研究所特聘教授鄭大偉、助理教授李韋皞等人，運用無機聚合技術固化PCB廢棄物，製成高抗壓強度的植草磚、壁磚，此專利成就循環經濟同時達到產品高值化應用。

李有豐表示，廢棄的PCB貴重金屬回收後，剩餘成分為玻纖布及樹脂，但樹脂等高分子材料已交聯硬化、難以回收，且焚燒會產生有毒廢氣，在現行的環保法規下不能焚化，掩埋處理費用昂貴，廠商只能堆置大量廢棄PCB粉末，但團隊發現，如將其作成成非結構性的建材，去化效率更好，而且經濟效益更高，能實現政府積極推廣的循環經濟、產品高值化的目標。

李有豐、鄭大偉及李韋皞等人因此展開合作，將佳龍科技公司提供的PCB廢料與回收玻璃粉做為添加物，加入無機聚合反應原料，如火力發電所產生的燃煤飛灰、鋼鐵業的副產物高爐爐石粉等，再以鹼性溶液拌合，經過一年反覆試驗，找出PCB添加量的最佳比例，可製成用於透水鋪面的植草磚，抗壓強度高於一般混凝土。再透過轉印技術，更可化身為美觀的壁磚，或由3D列印為座椅、盆栽、傘架等，用途廣泛。

此外，北科大電子工程系助理教授鍾明桉發現，目前市面上，具備自動駕駛輔助系統的汽車多數價格較高，一般家庭代步車往往缺乏自動駕駛輔助系統，或是系統安全功能不足。

鍾明桉說明，設計出能提升改良車輛自動駕駛安全功能的模組化裝置及方法，利用具有車輛安全等級的連結器設計，使得缺乏安全功能或安全等級不足的自駕電腦模組，能與高功能安全設計的模組串接，使其整體系統成為兼具高速傳輸、高運算能力、高安全等級的自駕車系統，進而保障所有人的行車安全，獲得2022年台灣創新技術博覽會發明競賽銀牌獎。