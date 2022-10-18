沈慧虹18日提出觀光產業政策，「啟動來去新竹住1晚2.0」。（陳育賢攝）

沈慧虹（左五）18日提出觀光產業政策，「啟動來去新竹住1晚2.0」。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹連續14周推政策，18日再提出觀光產業政策，「啟動來去新竹住1晚2.0」，要讓觀光客一來再來，從文化舊城、自然香山到獨特的宗教旅遊，希望讓觀光客深度體驗新竹之美。

沈慧虹今天在市議員李妍慧、曾資程、鄭美娟、陳建名、施乃如、劉康彥，議員候選人林盈徹、楊玲宜、劉彥伶的陪同下，發表觀光政策。

沈慧虹指出，新竹市是個300年老城，擁有渾厚文化底蘊、豐富自然生態和宗教禮俗，過去市府推動「來去新竹住1晚」，讓新竹開始被看見，現在她要從4個發展策略加速推動觀光產業，所以啟動「來去新竹住1晚2.0」。

這4個策略分別是建立「城市品牌」、發展「體驗經濟」、完善「休憩空間」以及發覺「潛力景點」，透過4策略方向相輔相成，帶動觀光正向循環，讓新竹城市品牌更響亮。

她舉例，過去辦理兒童藝術節、宗教神話月的城隍廟夯枷，還有香山溼地藝術祭、玻璃藝術節等豐富活動，這些都變成新竹市品牌，大家「食好鬥相報」也將吸引更多人到新竹住一晚，而且願意一來、再來，享受竹塹城獨有的魅力。

沈慧虹指出，她要透過體驗經濟讓遊客更深度認識新竹，像手作藍染、荔枝果園或是到傳統中藥房求藥籤，不只有這些既有的體驗經濟，也要持續發掘更多的店家一起加入這個行列，共創更好的觀光體驗。

另，完善休憩空間也不馬虎，像海山漁港改造、古蹟活化、也要試辦假日徒步區，這些都能讓遊客體驗到不一樣的新竹，讓遊客怎麼都玩不膩、玩不完，還想一直來玩。

沈慧虹也說，新竹還有非常豐富的人文宗教資產，像都城隍爺、七娘媽做十六、東寧宮地藏王菩薩的普渡等，透過導入社區的力量和年輕人的活力，社區志工可以把在地故事說給更多人聽，這些新竹溫暖的故事都應該要被發掘出來，市府角色把基礎公共建設做好、把新竹的好推廣出去，市民擁有好生活以外，這些也都會外溢成為新竹市觀光政策的最佳資產。