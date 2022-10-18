2022年新竹市台語金曲之夜卡司陣容。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

2022年新竹市台語金曲之夜，即將在22日於香山天后宮登場，由金曲歌王許富凱、金曲歌后秀蘭瑪雅、新生代歌手謝金晶、許志豪及本土劇女星鄭仲茵等人帶來精彩演出，代理市長陳章賢邀請民眾周末到香山小旅行，晚間再到天后宮廟埕聽金曲。

新竹市香山天后宮自1924年完工迄今近百年，是香山周邊漁民與居民的信仰中心，廟埕前廣場為朝山社區重要的活動空間，2004年登錄為歷史建築，寺廟建築本體也已於2012年完成修復工程，重現古樸雅緻的風貌。

市府指出，今年新竹市台語金曲之夜由藝人楊繡惠及陳文山擔任活動主持，演唱卡司有許富凱、秀蘭瑪雅、謝金晶、許志豪、鄭仲茵，活動從晚間19點至21點，邀請民眾提早入場，一同共襄盛舉欣賞台語歌曲之美。

市府近年投入逾2千萬元重新整理廟埕廣場，重鋪廣場地磚、無障礙設計、電纜下地、休憩空間營造等，更結合廟宇、海堤與港口意象，提供鄉親更寬敞舒適的活動空間，並多次辦理仲夏藝文季及藝文活動。

陳章賢說，民眾白天可至青青草原野餐趣，或漫遊17公里海岸線，傍晚至賞蟹步道看絕美落日，晚上再到天后宮看金曲演出，認識香山天后宮豐富的人文歷史與地方風貌，感受新竹市城市魅力，也盼透過台語金曲傳唱，傳承閩南文化。

市府城銷處也推薦香山景點，遊客白天可至青青草原散步、野餐、拍網美照，喜歡吹海風、看美景的民眾，也可騎鐵馬漫遊17公里海岸線，前往香山濕地生態公園享受大自然，傍晚至賞蟹步道飽覽夕陽美景，還有機會近距離捕捉候鳥停棲身影，邀請市民來香山一日遊，感受香山之美。