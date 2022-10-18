102歲的李姓老翁出門散步遇大雨被淋濕，警方伸出援手協助。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市高齡102歲的李姓老翁日前被外籍看護推出門散步，回家途中突然下起大雨，由於未帶雨具，兩人被淋得全身濕透，所幸巧遇警車行經，緊急揮手求援，警方立即聯絡119至現場檢視身體狀況，並通知家屬將老翁載返家休息。

大雅警分局指出，潭北派出所巡佐吳嘉仁、警員林宜芳日前下午執行巡邏勤務行經潭子區雅潭路2段時，突見路旁一名外籍看護雨中推著坐在輪椅的老翁，並向警車大力揮手，員警見狀隨即停靠路邊，上前關心詢問。

經了解，外籍看護表示老翁中午12時欲出門散步，當時天氣狀況良好，因此未帶雨具及保暖衣物就出門，欲推老翁返家時，突然下起大雨又轉涼，且附近無遮蔽物可躲，兩人便淋得全身濕透，一時著急才會攔警車求助。

警方見李翁全身濕透發抖，立即聯絡119至現場檢視身體狀況，幸好僅體溫稍低，未有其他不適，另並通知家屬將他載返家休息，並提醒若狀況遲未好轉，應儘速就醫，外籍看護及家屬非常感激警方積極關心協助。

潭北派出所長黃光宏表示，本所同仁落實巡邏勤務的同時，能積極伸出援手協助身體不適的民眾，落實警察為民服務精神，實在值得嘉許。