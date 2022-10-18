「高雄圖書通閱車隊」12輛車隊累計出車2萬多趟次、100多萬公里，通閱書量達3200萬冊。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

12輛外觀繽紛童趣的「高雄圖書通閱車隊」18日在高市圖總館廣場一字排開，高雄市政府副市長史哲、10家捐贈單位代表及「愛閱達人」學童馬柏璇共同鳴笛，感謝民間企業捐款相助，讓車隊累計出車2萬多趟次、100多萬公里，通閱書量達3200萬冊，落實文化平權政策。

「高雄圖書通閱車隊」由國、民營企業捐贈，展現閱讀設計風格，獨特且客製化的車身彩繪皆由高雄在地設計師及高市圖「好繪芽」獎項繪本作家完成，不僅提供繪本作家創作平台，獨家客製化的書車彩繪。出勤任務上也結合多元閱讀主題，例如巡迴國高中校園提升英語學習力的英語列車、植物生態觀察「葉子圖書館」闖關活動、紓解思鄉之情的東南亞書車、「展覽館心靈充電站」、「閱讀公益SDGs、ESG」環境教育平台，全方位打造城市閱讀設計的元素。車隊成立至今，總共出車2萬多趟次、通閱書量達3200萬冊、總里程數超過100多萬公里。

副市長史哲強調，「高雄圖書通閱車隊」完全沒有用到公部門預算，累計至今，總計募得12台行動通閱書車，也印證高市圖轉型為行政法人公共圖書館能互利共好社會資源，是高市圖書館2017年轉型為全國第一個行政法人公共圖書館後，交出最亮眼的成績單。

文化局長王文翠表示，打造一座「沒有圍牆的圖書館」是高市圖2011年成立全國第一個書車通閱服務的初心，將大高雄38個行政區、圖書總館及60間分館串連成一個大書庫，提供讀者「甲地借、乙地還」之就近借還書服務，縮短城鄉距離及延伸圖書館觸角。

捐贈者代表柯珀汝長期投入藝文慈善志業，她表示「孩子看戲的笑聲，是世界上最美妙的音樂！」希望載滿童趣的圖書通閱書車未來可以跟著劇團一起出現，給孩子更多的心靈資源。

長期關懷圖書館資源的銓興營造總經理洪克倫，每天最起碼花2小時閱讀，尤其偏愛歷史故事，小時候喜歡在廟堂前聽說書人講三國演義，長大後熟讀三國套書，感覺這些歷史人物一一躍然紙上，成為他待人處的哲理與良師。

榮獲110年度教育部「愛閱達人」台美混血學童馬柏璇是甲仙分館常客，每週至少3天都在圖書館內閱讀新知，她表示，最興奮的就是等待通閱書車送來她預約借閱的繪本書，圖書館說故事、科普的課程帶給她無比的快樂與想像。