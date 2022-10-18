北韓中央電視台17日播出記錄領導人金正恩「為民奔走」日常的紀錄片，片中罕見曝光金正恩專用列車內部設施，引發南韓媒體關注。

韓聯社報導，北韓中央電視台17日晚間播出時長約100分鐘的新紀錄片「人民的父親」。片中拍攝到金正恩為人民食衣住問題苦惱奉獻的場面，罕見曝光他在專用列車上辦公場景。

影片中可以看到，穿著白色汗衫的金正恩坐在鋪滿白色內裝的車廂中，一手夾著菸，聽取幹部報告；另一側小桌上擺放著筆記型電腦、螢幕、智慧型手機等裝置。

紀錄片未說明專用列車前往地點。韓聯社報導從幹部手中及桌上放置的玉米推測，這個場景可能是在前往農業相關地點視察路上。

北韓2014年初曾在紀錄片中短暫公開專用列車內部狀況，當時金正恩與一眾幹部坐在長桌前開會，一邊還能看到與會幹部手拿紙筆記錄。雖然窗簾等裝潢有些出入，但當時影像與這次紀錄片拍攝到的列車內壁、燈具架設位置差不多。

北韓領導人出訪一般搭乘專用列車，雖然花費時間較飛機長，但在人身安全保護上相對容易管理，專用列車也具備防彈、砲彈反擊及最新型衛星電話功能。金正恩的祖父金日成、父親金正日出訪中國等地時多搭乘專用列車。

紀錄片中提到，金正恩認為「人民不該是透過話語文字來了解黨政策、社會主義的好，而是應該透過自己豐足的每一天來體會」，因此不分晝夜苦思、揮灑心血。

為強化金正恩為民勞心勞力形象，片中記錄了金正恩為政策奔走的樣貌，包括聽取食糧問題解決方案報告、確認捐贈孤兒院物資等；也提到今年1月勞動黨大會提出每年在平壤市內建設一萬戶住宅政策時，面對幹部因各種困難建議降為7500戶，金正恩不惜先從祖父故居下手改建，也要堅持一萬戶目標。

平壤市中心臨近普通江的高級住宅區今年4月完工，所在地便是金日成搬到錦繡山太陽宮前居住的第5號官邸。