東山區公所收回遭占用60年約900坪的市有土地，向中央爭取經費，興建全台首座「光電室內親子全齡共融遊戲場」。（東山區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市東山區公所收回遭占用60年約900坪的市有土地，向中央爭取經費，興建全台首座「光電室內親子全齡共融遊戲場」，在屋頂搭建發電，下方則打造共融遊戲場，讓民眾有免日曬遮雨的場所，並兼顧綠能發電，市長黃偉哲18日參加動土儀式，期許這座親子共樂的好場所，能如期如質完工啟用。

東山區光電室內親子全年齡共融遊戲場今天舉辦動土典禮，儀式前循古禮儀式，迎東山碧軒寺觀音佛祖坐鎮會場祈福，除了黃偉哲，市府民政局副局長吳明熙、東山區長呂煌男、市議員張世賢、蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、東山區農會總幹事余淑琴及多位里長參加動土，祈福工程順順利利。

東山老年人口達5100人，占當地總人口26％，區公所去年開始尋找適當共融遊戲場的地點，收回遭占用60年約900坪的市有土地，除向中央爭取補助1600萬元外，市府配合款400萬元，投入總經費2000萬興建，同時配合國家綠能政策，在共融遊戲場上方設置全台首座挑高9公尺、開放空間及中間無立柱的室內光電鋼棚。

黃偉哲表示，很高興能見證東山區光電室內遊戲場動土典禮，也感謝東山區公所及怡和國際能源公司董事長朱文煌努力促成這筆光電招租與動土活動，公私協力、創造雙贏，提供親子共樂的好場所，相信啟用後，能提供一個親子同樂遊玩的好所在。

呂煌男說，現場還將打造5處光電停車場，其設計挑高3.7至4.3公尺高，並裝設LED夜間照明、吸頂扇與插座，可提供民眾婚宴廟會辦桌，或是各里、各社區及社會團體辦理活動使用，同時免費提供假日小農市集擺攤，推廣東山咖啡與在地觀光文化產業。