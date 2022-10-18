苗可麗音樂節首秀獻吾夜。（華貴娛樂提供）

吾夜「寐床吧 」場域，把臥室床組搬上大草原。（華貴娛樂提供）

吾夜推出音樂節VIP套票組。（華貴娛樂提供）

臺灣音樂史上第一個通宵達旦、重新定義夜晚的療癒型音樂活動「吾夜Soul Fun生活節」，即將於11／11、12於桃園埔心牧場跨夜登場，今天再公布讓人意想不到的重量級嘉賓，金鐘視后苗可麗將和10大傑出青年 炎亞綸合作跨夜舞台，對於這樣的驚喜組合，炎亞綸笑說自己可是抱著被拒絕的心情去邀約，沒想到苗可麗很爽快地一口答應，以歌手出道但從未參加過音樂節的苗可麗，一接到炎亞綸的邀約時直呼撒花轉圈太開心了，因為「能跟自己的男神合作音樂節舞台，心情就像新人一樣令人興奮又緊張啊！」

出道42年的苗可麗，其實當初是以歌手身份踏入演藝圈，這回擔任炎亞綸音樂舞台的重磅嘉賓，而且要跨夜開唱，苗可麗笑說這經驗真的是史上第一次，以前半夜唱歌只能在KTV，這回不只要跟男神炎亞綸合唱，還是在這麼大型的音樂節舞台上，跟以往綜藝節目的歌唱演出很不同，心情就像是剛出道的新人一樣緊張，她笑說就帶著跟朋友一起瘋到天亮的激情，要忘情嗨唱！

苗可麗對於「吾夜Soul Fun生活節」的各個場域都十分好奇，有音樂聽、有美食吃、有電影看、有書可以閱讀，她忍不住大讚吾夜生活節的活動實在太豐富了，表演完一定要來好好體驗一下。

而炎亞綸也正在苦思要怎麼呈現跟苗可麗合作的舞台，談到怎麼會想邀約苗可麗當嘉賓，炎亞綸一直很扼腕上次客串三立八點檔時，錯失了跟苗可麗對戲的機會，雖然對於苗可麗過去在本土劇裡「公車萍」嗆辣角色印象深刻，但他更欣賞的是苗可麗其實是一個很溫柔的人，炎亞綸記得有次看到一篇訪問提到，苗可麗喜歡收集一些娃娃，因為她覺得娃娃散落各地，她想要給它們有個家，這件事情讓炎亞綸意外的感動，所以這次的合作除了彌補上次錯過的遺憾之外，更是一個讓人意想不到的驚喜組合。

而苗可麗也大讚炎亞綸是一個集幽默、智慧、才華於一身的人！她常常看到他回覆粉絲留言時，都覺得這個人的情商真的高，每一個回答都會讓人會心一笑，幽默中也帶有分寸點到為止，而且兩人還有共同的朋友，在馬雅曆法的領域很有研究！苗可麗笑說：「我知道他也很有興趣，所以我想我們兩個應該是來自同一個星球的星際家人吧！」

「吾夜Soul Fun生活節」將於11月11、12日於桃園埔心牧場跨夜登場，包括陳昇與新寶島康樂隊、陳珊妮、艾怡良、？te懷特、告五人等14組歌手樂團表演之外，人氣喜劇演員 喬瑟夫ChillSeph、知名Youtuber「欸你這週要幹嘛」、「布萊克薛薛與阿拉斯」以及舞棍阿伯等都來跨界演出；吾夜更特別規劃了「寐床吧 」場域，把臥室的床搬上了大草原，打造吾夜獨有的「寐床吧 」，不怕跨夜聽音樂太累，這裡可以任你躺任你坐，在星空音樂伴隨下，感受超Chill的不眠夜！