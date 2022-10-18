新竹縣體育場及第二運動場附設停車場即將整建完畢，預計11月1日試營運，12月1日起調整為全天候計時收費。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣體育場停車場過去因遭報廢車輛占用，引起民眾不滿向民代陳情，為維護新竹縣體育場周邊環境，提升停車場環境品質及停車場周轉率，新竹縣體育場周圍暨第2運動場附設停車場經整建後，將成為智慧停車場，目前出入口已經建置車牌辨識系統及繳費設施等，將在11月1日起試營運不收費，12月1日開始收費，機車則維持免費停放。

體育場停車場過去因無柵欄以及收費機制，有不少報廢車輛停駐占用，造成民眾使用不便，且恐成治安死角。經民代反應後，新竹縣政府基於使用者付費原則，並有效活化使用率、提升停車場周轉率，今年9月發包施作增設工程，預計10月20日完工。

新竹縣政府表示，新竹縣體育場及第2運動場附設停車場附近交通四通八達，往來運動民眾眾多，且周遭有不少餐廳、大樓、體育館、百貨公司及學校等，停車空間將可有效利用。智慧停車場設計導入車牌辨識及多元支付自動繳費等系統，預計11月1日試營運，並於12月1日起調整為全天候計時收費。

工程完竣後，體育場周圍停車場將可提供432格汽車停車位，第2運動場將可提供27格汽車停車位。體育場表示，由委託業者世達興實業股份有限公司營運3年，維護管理停車環境品質，並在試營運期間，將滾動式檢討動線指標作為改善依據。

汽車停車費用則依新竹縣公有停車場收費標準，不分平、假日每半小時收費10元，進場未滿30分鐘免費，並以合理月租收費每月2400元回饋鄉里，另機車停車則不收費，以供民眾實際停車需求。體育場指出，相關停車場規範及措施將於主管機關核定後正式公告。