民進黨新北市長參選人林佳龍昨（17）日在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，他今在臉書針對昨提及的六項議題詳細說明。對於縣市長選舉，「抗中保台」被指是民進黨最後王牌一事，林佳龍強調，民進黨的立場很清楚，他也已經簽署「不投降承諾書」，但不簽的人是在害怕什麼？他認為，若立場一樣，就沒有所謂拿「抗中保台」當王牌。

林佳龍昨日在專訪中談論許多議題，今進一步列出六大重點回應。一、針對侯陣營說出有「降雨空檔」可以外出，看法如何？林佳龍表示，對他來說，人民的生命財產安全最重要，因此他直接取消選舉行程。他諷刺表示，侯市長想帶著2024的光環到新竹輔選，希望全國造勢來拉抬彼此，說出「降雨空檔外出」，真的非常不可思議，代表侯陣營想碰運氣、輕忽防災工作。

二、對新北市府防救災工作看法如何？林佳龍表示，侯市長曾信誓旦旦說新北市沒有放過任何一個淹水的地方，但林佳龍認為，像樹林保安市場淹水，正顯示出平時未做清淤，加上預警系統不夠靈敏、滯洪池少、山坡地周邊排水系統不完善，「都戳破侯市府只做表面，卻未落實韌性城市建設」。新北市府面對災情，似乎沒有設想到最壞情境，加上預警系統沒有發揮即時效用，導致處置不及、防救災工作慢半拍！

三、未來如何在新北做防洪治水規劃？林佳龍表示，從不淹水、不缺水，然後有乾淨的水到能親近水，是他在治水工程上的最大重點，包含他在台中綠、柳川、旱溪、筏子溪的整治，以及南山截水溝、大肚山設置滯洪池及排水系統等，都是最好的證明。

四、如何看待新北耶誕城活動，板橋市民所提出的諸多民怨？林佳龍則表示，板橋人口多達55萬，交通是一項難題，若為了選舉而將耶誕城時間拉長，對新北市民來說，負面衝擊恐怕更大，市長不能拒絕和社會溝通、溝通不良就碾壓硬拗，表面上說好好做事，但卻看不見每個人的心聲。「店家希望生意好，但也希望能提供更好的品質，未來我會評估分區或輪流，讓耶誕城應該更多元、更精緻！」

五、台北即將舉辦辯論，新北有沒有可能促成辯論的可能？林佳龍表示，辯論是要讓人民有「知」的權利，但侯陣營「不願意」接受電視台舉辦的辯論挑戰，迴避雙方的交叉詰問，就讓人民失去了解候選人政見、檢驗現任者政績的機會。

六、縣市長選舉「抗中保台」是民進黨最後的一張王牌？林佳龍則直言，侯友宜有志於總統大位，應該要有明確立場，但包括國民黨訪中、習近平談話表態，目前都模糊帶過。他說民進黨的立場很清楚，他也已經簽署「不投降承諾書」，但不簽的人是在害怕什麼？如果立場一樣，就沒有所謂拿「抗中保台」當王牌。