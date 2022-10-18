雲林縣虎科大打造無人機技術培育基地，教育部補助9000萬。（本報資料照片）

雲林縣虎尾科技大學以「飛機維修與無人機產業人才及技術培育基地計畫」，獲教育部9000萬元補助，校方18日表示未來將對焦無人機的產業發展，以飛機工程系訓練場域培育無人機技術跨域專才，結合嘉義縣「亞創中心」（亞洲無人機AI創新應用研發中心）發展無人機智慧研發聚落，銜接產學技術。

全台國立技職大專校院中，僅有虎尾科大設立飛機工程系、航空與電子科技研究所與嵌入式系統與自主飛行實驗室，並有民航局認證的航空維修訓練中心，學生具備飛機結構設計與航電系統整合的跨領域專業基礎，可作為發展無人機設計、製造與維修的技術支援與後盾。

虎科大校長張信良表示，無人機產業主要技術涵蓋載具設計、飛控系統、控制晶片、資訊傳輸、操作軟體、系統整合、操作培訓等，人才培養不易且相當缺乏。虎科大深耕無人機領域10餘年，展現跨域技術整合優勢與領航地位，並將無人機前瞻優勢轉化為學生的專業能力與職場競爭力。

張信良說，無人機是非常適合台灣產業發展的領域，虎科大團隊期許結合產業能量，催生第1台台灣100％自製的無人機，並結合研發與維修技術、無人機專業教師團隊，重點鎖定精準農業、工程安全等領域，投入精準噴藥、疫病防治、國土安全、橋梁檢測、高壓電塔維護等應用。

張信良指出，虎科大自2021年受嘉義縣政府委託維運管理「亞創中心」，攜手企業共建實驗室，打造無人機智慧研發聚落，由教師擔任顧問提供技術支援，並帶領學生參與企業研發專案計畫，讓學生於畢業前便能實際參與無人機產業創新團隊，強化實務經驗，快速接軌產業。