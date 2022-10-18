14部越野吉普車闖入大安溪河床度溪，遭大湖警分局員警攔獲函送裁罰。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

14部越野吉普車闖入大安溪河床度溪，遭大湖警分局及雪霸國家公園警察隊員警攔獲函送裁罰。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

14部越野吉普車闖入大安溪河床度溪，遭大湖警分局及雪霸國家公園警察隊員警攔獲函送裁罰。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

1群越野吉普車愛好者，16日集結14部各式越野吉普車私闖泰安鄉象鼻村及梅園村之間的大安溪河床，眾車在越溪過程中，還發生1部吉普車翻覆湍急溪水中的驚險畫面，由於該區域隸屬於雪霸國家公園範圍內，林務局人員獲報立即通報轄區大湖警分局及雪霸國家公園警察隊趕往攔截，共攔獲14部越野吉普車，警方依水利法將14名車主函送苗栗縣政府水利處裁罰，最重將可罰款20萬元以下。

一群14部由美國克萊斯勒JEEP、日本鈴木吉米等各式越野吉普車組成的車隊，16日私下闖入泰安鄉南三村中象鼻村及梅園村之間的大安溪河床，橫越溪流河谷，其中一度發生1部JEEP吉普車協助拖拉另1部鈴木吉米吉普車，在橫渡大安溪時，遭到湍急溪水沖翻，幸好翻覆吉普車及時翻正，並由友車拖拉上岸，才未被溪水沖走。

車友將這段驚險影片PO上網路後，旋引起林務局官員注意，立即通報轄區大湖警分局及雪霸國家公園警察隊，大湖警分局象鼻所長邱坤榮會同大安所及梅園所員警，立即發動部落原青支援搜尋，在晚間7點多，在梅象大橋下游5百公尺處的河床砂石車專用道上，先攔獲林姓車主等4部越野吉普車。

在此同時，另外10部越野吉普車得悉警方出現，竟利用河床小路潛往梅象道路，意圖下山脫離，結果被增援趕到的雪霸國家公園警察隊東勢分隊員警攔獲，14部違規越野吉普車全部到案。

由於大安溪該段流域已屬雪霸國家公園範圍，警方因而依據違反水利法第78條第1項第6款，指定通路外行駛車輛，函請苗栗縣政府水利處裁罰，罰款額度由新台幣1萬元以上二十萬元以下。警方呼籲民眾不要為了要進入大安溪上游泡野溪溫泉違法開車進入河床，不僅破壞河道，且涉水過程中也可能會造成自身的危害。