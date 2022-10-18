台灣學校午餐大賽以「餐盤上的旅行家」為主題，台中市台中國小拿下食育教學卓越獎。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市學校午餐供應內容走向多元，常融入不同節慶或國家餐食特色，今年台灣學校午餐大賽以「餐盤上的旅行家」為主題，讓學生用舌尖跨越國界限制去旅行。教育局指出，台中市大智國小勇奪季軍及創新交流獎雙項殊榮，另台中國小也拿下食育教學卓越獎，台中市學校廚房工作人員優秀廚藝再次獲肯定。

今年台灣學校午餐大賽由大享食育協會舉辦，台中市忠信國小、大鵬國小分別拿下上屆冠、季軍及全家便利商店商品化獎，中市今年也再獲佳績。教育局長楊振昇表示，此次賽事以「餐盤上的旅行家」為主題，各參賽隊伍需設計符合不受實體禁錮的旅行體驗的校園餐食，拓展學生探索新鮮事、悠遊異世界的機會。

大智國小勇奪季軍與創新交流獎雙項殊榮，製作小朋友最愛的法日雙拼「法式巴黎卡菲雞丁、培根奶油白菜、海鮮湯與日式野菇炒飯、胡麻菠菜」。海鮮湯以石斑魚為食材，從台灣出發，學生用舌尖跨越國界限制，暢遊於歐亞大陸。

台中國小榮獲食育教學卓越獎，以「日式五木炊飯、番茄味噌魚、芝麻青江菜、日式鮮蔬豆腐湯」來到日本旅行，選用台灣石斑魚為主食，以台灣驕傲-香蕉完美降落。

教育局表示，全市進用78位校園營養師，負責全市學校午餐菜單審查及輔導作業，進行午餐營養成分分析及食材把關，協助市府不定期到校到廠稽查，以確保學校午餐供應的衛生安全、營養均衡。