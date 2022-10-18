民進黨台北市長參選人陳時中昨日穿皮鞋勘災引發爭議，陳時中今表示，大家以前在講穿皮鞋勘災，因為穿了皮鞋而不敢撩下去，「那我們是什麼地方都會撩下去，不管我穿什麼鞋子」。

日前尼莎颱風帶來豪大雨量，台北市百齡橋下停車場有50多輛車子來不及移出、泡水。雖然市府出示4則簡訊，有通知車主儘早移車，台北市長柯文哲表示，百齡橋下泡水車主「每個國民要對自己行為負責」，陳時中今受訪不以為然說，「要有同理心」。

陳時中今上午到松山市場拜票並受訪，被問到柯文哲昨日以作秀稱勘災，陳時中說，如果要讓市民瞭解，例如現在記者會，嚴格講也是秀的一種，那是跟市民說明。施政透明度愈好，人民當然就會越滿意。把施政的透明度扭曲成「秀」，其實不好。

陳時中穿皮鞋勘災被批評後，臉書撤下照片，陳受訪指出，昨天上午，他到萬華時沒有下雨，如果在沒有下雨的時候穿雨鞋，大家也會說他作秀。

陳時中受訪提到「災害應變中心」，一時口誤說成「中央有疫情指揮中心」，回過神才立即笑著更正說，地方有災害應變中心，是個指揮調度的大腦，有主官、長官在，決定事情會比較快速。陳時中還說，像蔣委員（蔣萬安）有時候在行程中，所以去的比較晚，那他沒辦法評論這個事情。

被問到拋出恢復10萬元里長急難處理金，陳時中說，地方意見來得比較多是里長，災害時站在第一線要通知里民、相關的災情要向政府通報，但裝備相對缺乏，政府應該要給予支持。至於緊急的災害處理費，未來他會研究快速的簡化程序，讓里長在緊急處理時能夠更安心。

對於關水門的SOP，他認為，是只出不進、如果如果還有未移車，政府可能就拖吊，至於「關了水門還有車子在裡面，是符合市府自己原來訂的SOP？我想市府自己有檢討的必要」。

陳時中說，他昨天早上去看萬華水門，里長反應4時就已經關了水門，4時12分才接到通知。里長對此很不諒解，希望這方面溝通能夠更好。「相信在百齡橋下之所以淹水，一定也有一些聯繫上有失誤的、有不清楚的地方」。