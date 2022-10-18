民進黨高雄市第八選區（前金、新興、苓雅）市議員候選人湯詠瑜（中）直言，陳其邁已依據當時法令賠償公費，這都有主管機關往來函文可證，一切合法，何來占用公費名額之說。（柯宗緯翻攝）

民進黨高雄市前鎮小港市議員候選人黃彥毓表示，陳其邁決定本於「關懷台灣」的初衷，投入社會運動，投入野百合三月學運、廢刑法100條等運動，當時是放棄穩定的醫者生活，冒著被補被約談的危險。（柯宗緯翻攝）

民進黨高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮直斥，國民黨、柯志恩都一再用「負面的方式」在選舉。（柯宗緯翻攝）

台北市議員王鴻薇今（18）日質疑，高雄市長陳其邁公費念醫30年，竟未盡義務，要他把公費還給國家，並對社會、醫界道歉。陳其邁陣營稍早駁斥是烏龍爆料，更指20多年前早已歸還款項。民進黨多位高市議員候選人組成的「邁向過半大聯盟」，也痛批王鴻薇斷章取義、只會抹黑，奉勸她不要想當全國不分區議員來管高雄的事。

陳其邁今出席「陳其邁經貿文教後援會總會成立大會」回應，早在20多年前就返還公費，對於這項指控直批「不是事實」。陳其邁競總發言人高閔琳直斥是，烏龍爆料，並出示當年的衛生署的公文，「一秒打臉王鴻薇」，當時教育部早已函文當時的衛生署說，陳其邁已經還完公費款項，若今天澄清後，國民黨跟側翼還在以訛傳訛一定追究法律責任。

民進黨高市左楠區市議員候選人黃偵琳狠酸，聽完王鴻薇記者會只有臉上三條線，民國73年的聯考率取率才29％，請問王大議員是要怎麼排擠公費名額，況且陳其邁市長於民國87年已依法依規定償還，只是後來因生涯規畫而未能盡義務，卻還要被王鴻薇大議員莫須有追殺，實在有夠衰。

黃偵琳反嗆，王鴻薇大議員怎麼不開記者會，批一下那位拿資策會全薪又沒有報備就去美國讀博士，回國也沒有盡義務就跳槽的高立委？對此也勸說道雙標莫此為甚。

民進黨高雄市第八選區（前金、新興、苓雅）市議員候選人湯詠瑜直言，陳其邁已依據當時法令賠償公費，這都有主管機關往來函文可證，一切合法，何來占用公費名額之說，強調國民黨慣用的老招數又出來了，斷章取義抹黑對手，只會讓國民黨的公信力破產，更掩飾不了王鴻薇做為台北市議員，不好好監督柯文哲治水，跳打到高雄，完全失職。

民進黨高雄市前鎮小港市議員候選人黃彥毓表示，陳其邁決定本於「關懷台灣」的初衷，投入社會運動，投入野百合三月學運、廢刑法100條等運動，當時是放棄穩定的醫者生活，冒著被補被約談的危險，「我真不知道國民黨的權貴們，你們當時在做什麼？你們還在打壓民主打壓人權！」

民進黨高雄市鳳山區議員候選人蘇致榮直斥，實在無聊。他要問代表國民黨參選高雄市長的柯志恩，身為國民黨的市長參選人且是心理諮商領域專家，到底什麼時候才要對操作自殺議題道歉？從選舉以來，不見柯志恩的市政願景，卻只看到一味的政治攻擊、口水，參選高雄市長的政見到底是什麼？國民黨、柯志恩都一再用「負面的方式」在選舉，請問妳認同這種作法嗎？