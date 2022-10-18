詹姓空姐與義大利藍姓商人爭取8歲女兒監護權官司，女童寫信給蔡英文總統、詹女提釋憲後，憲法法庭認為未讓8歲女童陳述意見，今年5月27日判決最高法院的確定裁定違憲、廢棄發回，最高法院開庭審理後18日裁定廢棄原裁定，發回台北地院更為裁定。

本案是因義大利籍藍姓男子與台籍詹女在2014年未婚生下女兒，後 來2人感情生變引爆跨海爭女的官司訴訟戰。台北地方法院作出暫時 處分，裁定在改定親權結果出爐前，詹女應將女兒交付給藍，讓藍帶女兒出境回義大利同住。

詹女提抗告被台北地院合議庭二審駁回，再抗告也被最高法院駁回，全案確定後，台北地院原訂今年3月14日是執行交付期限，但女童不願離開，詹女向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭出其不意在3月18日裁准暫時停止執行。

藍男因此無法帶走女兒，淚灑機場獨自1人回義大利。憲法法庭審理後經評議，在5名大法官反對、10名大法官同意下，作成違憲判決。